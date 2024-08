Black Myth: Wukong meglio su PS5 o PC? Un primo video confronto mostra alcune differenze

Come riferito dallo youtuber a conclusione della sua disamina, "Black Myth: Wukong è chiaramente un gioco che è stato pensato per i PC con una base tecnologica notevole, tuttavia le performance su PS5 si rivelano piuttosto solide nonostante diversi compromessi sulla qualità della grafica".

Tre modalità grafiche alla prova

Il confronto è stato effettuato tra la versione PS5 e la versione PC, utilizzando diverse configurazioni a base di schede video NVIDIA RTX serie 30 e 40, CPU i9 12900K, 32 GB di RAM e SSD Nvme, dunque nettamente superiori all'hardware della console Sony.

Per quanto riguarda la risoluzione, Black Myth: Wukong presenta tre modalità su PS5:

in Modalità Qualità, il video rileva una risoluzione tipica a 1440p con upscale a 4K e 30 fps

in Modalità Bilanciata, il video rileva una risoluzione tipica a 1080p con upscale a 4K e 45 fps

in Modalità Prestazioni, il video rileva una risoluzione dinamica con upscale a 1080p e 60 fps

Le impostazioni grafiche delle tre modalità sono molto simili, con varie differenze in termini di risoluzione e frame-rate, in generale si pongono in una situazione intermedia tra i preset della versione PC. Secondo lo youtuber, le impostazioni PS5 sono praticamente poste tra Medium e High, laddove la versione PC va oltre l'High con Ultra e Cinematic.

Tuttavia, alcune texture su PS5 si dimostrano sotto il livello più basso della versione PC. Per quanto riguarda i riflessi, la versione console utilizza SSR con "lieve" supporto di Lumen, dunque senza ray tracing a quanto pare, presente invece su PC.

I tempi di caricamento sono più brevi per il viaggio rapido su PC, ma su PS5 è più veloce la procedura per proseguire una partita. La modalità Performance di PS5 sembra che abusi dell'effetto nitidezza, inoltre il frame-rate non risulta perfetto in nessuna modalità, ma è comunque ampiamente accettabile.

In modalità Prestazioni, la risoluzione su PS5 può scendere anche sotto i 720p, ma resta l'opzione grafica preferibile con cui giocare, secondo quanto riferito da ElAnalistaDeBits. Per conoscere meglio il tutto, vi rimandiamo alla nostra recensione di Black Myth: Wukong.