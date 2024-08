Call of Duty: Black Ops 6 presenta la campagna con un trailer esplosivo e spettacolare dalla Gamescom 2024

Alla Opening Night Live 2024 Activision è salita sul palco per parlare di Call of Duty: Black Ops 6 . La nuova presentazione si è focalizzata sulla modalità campagna del videogioco, che è gestita da Raven Software in collaborazione con Treyarch.

Il trailer di Call of Duty: Black Ops 6 della Gamescom

Il video di presentazione della campagna di Call of Duty: Black Ops 6 ci propone una serie di personaggi che appariranno nel gioco. Il tutto si focalizza su una missione della campagna nella quale dobbiamo infiltrarci.

Per farlo, dobbiamo copiare la retina di una persona e poi accedere a un'area nella quale una unità nemica ha preso posizione, eliminando tutti i presenti. Nel video vediamo che recuperiamo un prigioniero e alla fine è necessario scontrarsi con un nemico in armatura pesante e con una mitragliatrice. Ovviamente la sua potenza di fuoco è un po' troppo per noi, quindi usiamo una macchinina radiocomandata per farlo saltare in aria.

Il video continua con una serie di scontri in una grande stanza, con un cinematografico lancio di coltello radiocomandato con visuale ravvicinata. Poi i protagonisti scappano in moto nel mentre sparano a vari mezzi a quattro ruote.

Vi ricordiamo che Call of Duty si riorganizza, non dovreste più scaricare tutti i file se volete giocare solo a Warzone.