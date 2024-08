Call of Duty si riorganizza, non dovreste più scaricare tutti i file se volete giocare solo a Warzone

Nel tentativo di ridurre le dimensioni dei download dei giochi di Call of Duty, Warzone verrà ufficialmente separato dai giochi a pagamento di Call of Duty . Gli sviluppatori di Activision si stanno preparando ad apportare modifiche significative al launcher di Call of Duty HQ, in modo che chi è interessato specificamente a Warzone possa scaricare solo i file specifici per Warzone.

Le novità per Call of Duty HQ

Per poter riorganizzare la struttura dei giochi di Call of Duty, i team di Activision stanno distribuendo uno dopo l'altro i nuovi aggiornamenti dedicati al launcher. La compagnia vuole anche ridurre le dimensioni dei singoli giochi e per farlo espanderà la sua tecnologia di streaming e aggiungerà altri contenuti a quelli che vengono riprodotti tramite streaming.

Uno schema delle novità in arrivo in Call of Duty

In questo modo, i contenuti meno utilizzati verranno inseriti nella cache di streaming e andando avanti i team continueranno a espandere i contenuti che possono essere trasmessi in streaming per ridurre il carico sui giocatori.

L'obbiettivo finale è rendere più facile l'accesso agli altri giochi presenti sul launcher, in modo che i giocatori debbano scaricare solo ciò che desiderano giocare. Sfortunatamente per alcuni, i giocatori dovranno scaricare file più grandi per poter accedere a versioni ridotte dei singoli giochi. Si tratta di un piccolo prezzo da pagare per la ristrutturazione in corso che renderà più comodo gestire i giochi in futuro.

Gli utenti di PlayStation 5 dovranno scaricare quattro parti separate nella Stagione 5 Reloaded. Questo include l'aggiornamento iniziale a livello di sistema e altri tre che si attivano aprendo Modern Warfare 3 e Warzone. Tuttavia, questa operazione è attualmente necessaria solo per i giocatori che hanno già installato i videogiochi e devono aggiornare. Coloro che sono completamente nuovi al franchise non dovranno affrontare questo problema in quanto avranno direttamente la nuova versione dei file di gioco.

Vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 6 sarà disponibile dal 25 ottobre su PC, PlayStation e Xbox.