Call of Duty: Warzone presenta Verdansk con un trailer di lancio

Il trailer di lancio di Verdansk ci ricorda che il ritorno dell'iconica mappa in Call of Duty: Warzone è ormai imminente: lo scenario sarà disponibile in versione rimasterizzata per i giocatori del battle royale a partire dal 3 aprile.

Come ben sanno i veterani di Warzone, Verdansk ha segnato la storia di questo spin-off di successo, debuttando nel 2020 e caratterizzando in maniera forte l'esperienza prodotta da Activision grazie alla sua ampiezza, all'accattivante design e alla presenza di punti di interesse ormai celebri.

Dalla caotica Downtown alle sconfinate pianure di Farmland, ogni area della mappa era pensata per favorire uno stile di gioco specifico, permettendo agli utenti di adattarsi in base alla situazione e mettere in atto strategie ben precise al fine di ottenere la massima efficacia.

Uno dei punti di forza di Verdansk era senz'altro rappresentato dall'eccellente bilanciamento fra verticalità e copertura, che si concretizzava ad esempio nella zona dello Stadium: un punto tattico fondamentale, che offriva posizioni sopraelevate e un'ampia visuale sul campo di battaglia.