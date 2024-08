A dispetto della loro follia intrinseca, sembra che i Rabbids di Ubisoft si trovino particolarmente a proprio agio con i giochi strategici, come abbiamo visto con il successo della formula inaspettata in Mario + Rabbids e come possiamo vedere anche in questa recensione di Rabbids Multiverse. Un gioco che può sembrare una sorta di picchiaduro a scorrimento ma è, in realtà, una sorta di strategico deck builder incentrato sui conigli selvaggi della casa francese. A quasi 20 anni dal loro debutto, i Rabbids sono ormai delle celebrità in ambito videoludico, definitivamente affrancati dall'ombra di Rayman e, paradossalmente, ancora sulla cresta dell'onda nonostante la lontananza persistente della loro serie di origine dalle scene, sebbene spesso usati per produzioni di scala ridotta.

Questo è il caso di Rabbids Multiverse, gioco mobile che assume un certo spessore per il suo essere introdotto al lancio nel catalogo di Apple Arcade, cosa che garantisce una certa visibilità ad un titolo che non risulta propriamente perfetto.

La premessa è ovviamente priva di senso: una sorta di scienziato pazzo ha inventato sia una macchina fotografica in grado di clonare personaggi che una sorta di "lavatrice del tempo", e ha pensato bene di usare entrambe per lanciare un povero rabbid innocente in giro per cinque dimensioni spazio-temporali a combattere delle misteriose invasioni di conigli alquanto aggressivi, sfruttando proprio i poteri della fotocamera per costruire un esercito di fedeli combattenti. In questo modo viene giustificata, in qualche modo, una struttura da strategico in stile dock builder nel quale possiamo trovare nuove carte/foto corrispondenti a vari personaggi da schierare in battaglia.