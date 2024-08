Dei video di Star Wars Outlaws sono circolati in rete in anticipo: attenti agli spoiler

Star Wars Outlaws è il prossimo grande gioco di Ubisoft e molti appassionati di Guerre Stellari - o semplicemente di gioco d'azione a mappa aperta - non vedono l'ora di lanciarsi all'interno di questa nuova avventura. Purtroppo, come spesso capita, qualcuno è stato in grado di condividere in anticipo una serie di contenuti del videogioco per PC, PS5 e Xbox Series X|S. In altre parole, stanno circolando degli spoiler: se non volete alcun tipo di anticipazione, dovreste fare attenzione a quello che cercate in rete.

La fonte di questi contenuti sono una serie di stream apparsi online troppo presto, probabilmente volontariamente. Qualcuno ha creato degli account su Kick (piattaforma di streaming rivale di Twitch) e ha iniziato a condividere il gioco. Gli stream sono stati rimossi, ovviamente, ma non significa che quanto è stato mostrato non è più presente in rete. Le informazioni e i contenuti visivi stanno circolando e quindi è meglio fare attenzione in spazi come i sub-reddit, Twitter e altri social media di questo tipo.