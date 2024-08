Un video di Call of Duty: Black Ops 6 mostra il gameplay del multiplayer e l'inedito Movimento Assoluto

Si tratta dunque di un primo assaggio degli scontri in multigiocatore del nuovo sparatutto di Activision e delle novità introdotte, come il Movimento Assoluto , e le modifiche fatte per rendere i combattimenti più ravvicinati rispetto al passato.

Durante il Call of Duty NEXT andato in onda stasera, sono state mostrate alcune sequenze di gameplay del comparto multiplayer di Call of Duty: Black Ops 6 , che potrete guardare nel filmato sottostante.

Movimento Assoluto, TTK ridotto e gameplay più ravvicinato

Il Movimento Assoluto è una nuova meccanica introdotta in Black Ops 6 e che potrebbe rivelarsi un nuovo caposaldo del gameplay della serie. In breve, permette di utilizzare le meccaniche di movimento di base di COD, come la corsa, la scivolate e il tuffo a terra, in qualsiasi direzione, mentre in precedenza tutte queste azioni si potevano eseguire solo verso la direzione in cui guarda il giocatore. Come possiamo vedere, ciò rende il sistema di movimento di Black Ops 6 ancora più dinamico e profondo, offrendo nuove opzioni strategiche ai giocatori per avere la meglio contro gli avversari.

Per l'occasione gli sviluppatori hanno anche parlato di come la filosofia adottata per le mappe multiplayer è quella del classico approccio a tre corsie, con l'obiettivo di dare forma a un gameplay più ravvicinato e che possa sfruttare pienamente il dinamismo offerto dal Movimento Assoluto.

Allo stesso modo è stato ridotto il TTK (Time to Kill o tempo per uccidere) di ogni arma per adattarlo al meglio alle nuove meccaniche di movimento e creare scontri basati sulle abilità dei giocatori, con eventuali ritocchi che verranno valutati in base al feedback dei giocatori che proveranno la beta di Call of Duty: Black Ops 6.

Durante la presentazione è stato svelato l'elenco delle 16 mappe del multiplayer che saranno disponibili al lancio di Call of Duty: Black Ops 6 e quelle che sarà possibile provare durante la beta.