Il primo giudizio su Emio – L'uomo che sorride è tra i nuovi voti di Famitsu

In questo caso si tratta di un capitolo completamente nuovo costruito per Nintendo Switch, ma sembra proprio che non abbia perso il tocco, considerando che la valutazione di Famitsu è positiva, sebbene non proprio esaltante.

Si tratta peraltro di una valutazione tutto sommato positiva per la nuova avventura investigativa che rientra nella lunga tradizione di giochi Nintendo, come dice il nome proveniente dai tempi del Famicom, ovvero della prima console a 8-bit della compagnia.

In Giappone è uscito il nuovo numero della celebre rivista cartacea Famitsu , di cui tradizionalmente riportiamo i voti tratti dalle recensioni anche perché, in questo caso specifico, contengono anche quella che pare essere la prima valutazione di Emio - L'uomo che sorride: Famicom Detective Club .

Un voto positivo ma non troppo

Emio - L'uomo che sorride Famicom Detective Club ottiene un 31/40, che non è male non rappresenta nemmeno la valutazione migliore presente in questo numero, e considerando peraltro la "manica" della redazione di Famitsu forse potrebbe risultare quasi preoccupante.

Una scena di Emio - L'uomo che sorride

In ogni caso, vediamo l'elenco dei voti contenuti in questo numero di Famitsu:

Dustborn (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) - 8/8/7/9 [32/40]

Emio - The Smiling Man: Famicom Detective Club (Switch) - 8/8/8/7 [31/40]

natsuno-kanata - beyond the summer (Switch) - 8/8/9/7 [32/40]

Toroidal: Awaiting the Spring (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 9/8/9/7 [33/40]

Touhou Danmaku Kagura: Phantasia Lost (Switch) - 6/8/7/7 [28/40]

WitchSpring R (PS5, Switch) - 8/8/8/7 [31/40]

Il voto più alto (33/40) va alla visual novel Toroidal: Awaiting the Spring, mentre subito sotto troviamo il noto Dustborn e l'altra visual novel natsuno-kanata - beyond the summer.