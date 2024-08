Thriller di una volta

Quello delle graphic novel giapponesi è un mondo straordinariamente variegato: il fatto che solo negli ultimi anni sia strabordato come un fiume in piena nelle community non deve distoglierci da alcuni dei suoi più curiosi aneddoti.

Ogni personaggio maggiore di Emio ha una sua precisa caratterizzazione, fatta di smorfie, momenti di silenzio, dialoghi non banali e interazioni

Lo sapevate che Yuji Horii, prima di mettersi a produrre JRPG, adorava scrivere gialli da romanzare tramite rudimentali videogiochi? Altri tempi quelli in cui lui e Nakamura (di Chunsoft) scoprirono quanto fosse divertente scrivere thriller: Horii gettò le basi per la scrittura di Dragon Quest, Nakamura invece partì proprio per una tangente che lo avrebbe portato a basare la carriera su novel di altissimo livello. I due crearono The Portopia Serial Murder Case, titolo che diede l'ispirazione a un giovanissimo Yoshio Sakamoto di iniziare a sua volta a scrivere. Erano i primi anni dentro Nintendo e dopo un po' di titoli piuttosto frenetici, il nostro tenebroso Yoshio voleva cimentarsi in qualcos'altro: beh, questo esperimento gli riuscì dannatamente bene, non a caso i due Famicom Detective Club furono tra le novel più importanti di quegli anni e sicuramente tra le più influenti di sempre.

Lo abbiamo detto, ma lo ripetiamo: Sakamoto sa scrivere, sapeva scrivere già a 25 anni e sapeva intrecciare storie, personaggi e dialoghi con una brillantezza assolutamente unica. Se avete giocato i recenti remake di Famicom Detective Club, avrete notato come la regia, i tratti dei personaggi, gli intrecci così fortemente connotati dai tratti della società giapponese ancora oggi risultano freschi e attuali, godibilissimi, leggermente imperfetti nel loro flusso ludico marcatamente old school, ma narrativamente capaci di afferrare e spingere avanti nell'affresco di parole.

Le ambientazioni sono varie, ma difficilmente tornerete più volte sulle stesse scene, garantendo una solida variazione di ambienti e tanto respiro alla narrativa

In Emio - L'uomo che sorride, l'agenzia di detective Utsugi è sempre quella, ma vivere una nuova esperienza "retrò" nel 2024, con crismi narrativi, di fotografia e di regia del racconto più moderni è un toccasana invidiabile, che vi condurrà avanti leggeri, come in assenza di gravità, estasiati dai tratti peculiari di un cast mai sopra le righe, indovinato, ben caratterizzato ma senza eccessi. Chi è Emio? Questa domanda, nella sua semplicità, finirà per ronzarvi continuamente nella testa mentre sarete intenti ad affibbiare di volta in volta la colpevolezza prima a questo, poi a quel personaggio, poi al prossimo ancora, in un entusiasmo investigativo primordiale che non vivevamo da parecchio tempo. Il corpo della novella è denso di intrecci ma il flusso di dialoghi - a volte anche lunghi e solo apparentemente prolissi - disegna un canovaccio realistico, in puro stile giapponese ma mai smaccato o appesantito inutilmente. Sarà un piacere lasciarsi prendere dal testo, grazie a un gameplay che sa pesare decisamente meglio i suggerimenti, le parole, le indicazioni su come proseguire le indagini e gli interrogatori rispetto ai capitoli di fine anni '80.