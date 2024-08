Astro Bot uscirà anche su PlayStation VR2? Ecco cosa ha detto il creative director

Non c'è alcuna possibilità che Astro Bot arrivi anche su PlayStation VR2: lo ha detto il creative director del gioco, Nicolas Doucet, rispondendo senza mezzi termini a una delle tante domande veloci che gli sono state poste nel video che potete vedere qui sotto.

"Non c'è nessuna possibilità che accada, Astro Bot è stato disegnato per un medium differente", ha spietato Doucet, ponendo fine senza mezzi termini a un tema che accompagna il progetto fin dal suo annuncio, visto il legame del franchise con il visore per la realtà virtuale prodotto da Sony.

Un legame che tuttavia potrebbe non essere ancora stato troncato del tutto, se consideriamo che il creative director ha detto di non poter rispondere a un'altra domanda, ovverosia se ha visto o meno Astro Bot: Rescue Mission girare su PlayStation VR2. C'è una remaster all'orizzonte?