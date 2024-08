Astro Bot arriverà anche su PC? Il Team Asobi intanto vuole sapere cosa ne pensano gli utenti

L'intervistatore ha chiesto a Doucet se abbia una sorta di messaggio speciale per gli utenti PC , forse sottintendendo un possibile annuncio di una versione in arrivo successivamente, ma il director è abilmente evitato di rispondere direttamente, rimanendo sul vago e impostando la questione sull'attesa, chiedendo dunque agli utenti di farsi sentire per avere eventualmente una conversione da PS5.

In un'intervista pubblicata dal canale YouTube MinnMax il creative director dello studio, Nicolas Doucet , ha detto di non vedere l'ora di sapere cosa ne pensino gli utenti PC di Astro Bot, riferendosi probabilmente a una versione del gioco per piattaforma Windows.

Sebbene le tempistiche di lancio siano piuttosto imperscrutabili, è ormai probabile che le maggiori uscite first party di Sony PlayStation possano arrivare in seguito anche su PC e lo stesso destino potrebbe riguardare anche Astro Bot , il nuovo platform 3D per PS5, ma il Team Asobi vorrebbe prima sapere cosa ne pensa il pubblico , prima di sbilanciarsi su eventuali annunci di conversioni su Windows.

Arrivo su PC probabile, ma quando?

Come è noto, Sony ha ormai avviato da tempo una politica di apertura verso il PC, che però si svolge su due binari differenti, al momento: i giochi multiplayer in stile live service vengono lanciati al day one sua su PS5 che su PC, mentre per i single player c'è un tempo di attesa che varia da alcuni mesi ad alcuni anni.

Astro Bot rientra nella casistica dei single player, dunque la sua uscita su PC è altamente probabile, ma non sappiamo ancora quando questa potrebbe arrivare.

Nella medesima intervista, Doucet ha riferito che il team di sviluppo di Astro Bot è composto da 65 persone, con 4 di queste che avevano lavorato a Ape Escape in precedenza. Ha inoltre riferito che il nuovo capitolo non è stato progettato per funzionare in realtà virtuale, dunque il supporto per PlayStation VR2 è escluso, almeno per il momento.

Il director ha inoltre spiegato che Astro Bot è composto da 80 livelli, con 15 nuove abilità da usare e circa 150 cameo speciali con citazioni da altri titoli PlayStation e non solo. Nei giorni scorsi abbiamo visto il gioco in una demo al ChinaJoy, oltre a diversi cameo emersi da un recente articolo.