I voti di Concord confermano i problemi della nuova esclusiva PlayStation

Il problema più grosso però è un altro

Purtroppo il responso della critica non si pone come il problema più grosso di Concord, che al momento può contare su pochissimi giocatori su Steam. La situazione su PS5 sembra migliore, ma non è possibile dirlo con certezza in assenza di dati ufficiali.

Dunque più dei voti (incluso quello espresso nella nostra recensione di Concord) a preoccupare in questo momento è lo scarso impatto che il gioco sembra aver avuto, non si sa se per via delle sue effettive mancanze o del modello premium anziché free-to-play.

Proprio per questo molti immaginano che Sony proverà a recuperare la situazione portando Concord nel catalogo di PlayStation Plus, oppure addirittura passerà a un approccio free-to-play per poi concentrarsi sul supporto post-lancio.