Final Fantasy, Square Enix e Xbox saranno più vicini in futuro dice Naoki Yoshida, grazie anche a FF14

I cambiamenti in corso presso Square Enix

Dopo Final Fantasy 15, i rapporti si sono interrotti con la serie in questione, già a partire capitolo online Final Fantasy 14. "Anche Final Fantasy 16 non è disponibile su Xbox, dunque, considerando tutto il tempo passato, è chiaro che la fanbase di utenti appassionati di Final Fantasy si sia ridotta su Xbox", ha riferito Yoshida.

"Prendendo Final Fantasy 14 come una nuova opportunità, possiamo cogliere l'occasione per rafforzare la comunità su Xbox nei confronti del franchise di Final Fantasy", ha affermato Yoshida. "Penso che sia questo il punto in cui dovremmo aumentare la comunicazione e lavorare per creare una comunità che vada avanti. E questo è importante non solo per Final Fantasy 14, ma, direi, per Square Enix in generale".

Secondo Yoshida, il prossimo futuro dovrebbe riservare un riavvicinamento non solo di Final Fantasy ma di tutti i titoli Square Enix all'ambiente Xbox: "Con l'uscita di Final Fantasy 14 su Xbox, Phil Spencer ha speso molto tempo, molti sforzi e si è impegnato a fondo per renderlo realtà. Vorremmo quindi trarre il meglio da questa esperienza e approfondire ulteriormente il rapporto con i giocatori Xbox".

Yoshida ha fatto anche notare come Xbox, come piattaforma, abbia grosse difficoltà ad affermarsi in Giappone, e questo influisce sulla percezione della console che hanno gli sviluppatori giapponesi, ma è anche vero che questi devono guardare all'ambito globale, a questo punto.

"Tuttavia, in Square Enix abbiamo cambiato la nostra politica", ha aggiunto Yoshida, riferendosi alle nuove aperture e ai cambiamenti annunciati anche dal CEO di Square Enix, Takashi Kiryu. "Ora ci stiamo muovendo verso la politica di rilasciare i nostri giochi su base multipiattaforma e vogliamo che il maggior numero possibile di giocatori giochi ai nostri titoli. Quindi, con Final Fantasy 14 come punto di partenza, vogliamo rilasciare più giochi Square Enix su Xbox. Spero quindi che i giocatori attendano con impazienza le novità che arriveranno in futuro su questa piattaforma".