Samsung promette 7 anni di aggiornamenti per i suoi Smart TV per contrastare i produttori cinesi

Samsung ha deciso di adeguarsi ad alcuni dei suoi concorrenti diretti annunciando un impegno a lungo termine per i suoi Smart TV con Tizen OS. A partire dai modelli 2023, infatti, i televisori Samsung riceveranno fino a 7 anni di aggiornamenti software, garantendo così un'esperienza utente sempre aggiornata e ricca di nuove funzionalità.

Questa decisione è parte integrante della strategia IA di Samsung, che punta a trasformare i televisori in veri e propri hub domestici intelligenti, capaci di gestire e controllare una vasta gamma di dispositivi connessi. Il nuovo assistente vocale Bixby, basato sull'intelligenza artificiale, svolgerà un ruolo fondamentale in questo ecosistema, consentendo agli utenti di interagire con i loro dispositivi in modo naturale e intuitivo.

Ma quali sono i motivi che hanno spinto Samsung a prendere questa decisione? Oltre alla volontà di offrire un'esperienza utente sempre migliore, c'è anche una componente economica. I servizi di streaming gratuiti con pubblicità, come Samsung TV Plus, stanno diventando una fonte di ricavi sempre più importante per i produttori di televisori. Garantire che questi servizi rimangano accessibili anche sui modelli più vecchi è fondamentale per mantenere alta la soddisfazione dei clienti e fidelizzarli nel tempo.

L'interfaccia di Tizen OS

Inoltre c'è la volontà di competere con i concorrenti cinesi lato software e nel frattempo rispondere ad LG, rivale nazionale di Samsung, che aveva annunciato qualche mese fa che avrebbe offerto cinque anni di aggiornamenti di webOS per la propria linea di smart TV.

L'impegno di Samsung nell'offrire 7 anni di aggiornamenti software rappresenta una svolta significativa nel settore degli Smart TV. Questa decisione non solo prolunga la vita utile dei dispositivi, ma posiziona Samsung come un leader nel supporto a lungo termine, visto che già tutti gli smartphone e i tablet hanno tre anni di aggiornamenti garantiti. Sarà interessante vedere come altre aziende reagiranno a questa mossa e se seguiranno l'esempio di Samsung, offrendo ai consumatori una maggiore flessibilità e personalizzazione delle loro esperienze televisive.

Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto, mentre qui potete leggere la nostra recensione del Samsung OLED S90D, un TV da 65 pollici dove si gioca che è una meraviglia.