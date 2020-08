Samsung, tutti gli smartphone e i tablet con tre anni di aggiornamenti garantiti

Aggiornare il proprio smartphone Android è molto importante, ma non sempre gli sviluppatori garantiscono un supporto adeguato. Non è fortunatamente il caso di Samsung, che ha promesso un supporto pari a tre anni di aggiornamenti per un elevatissimo numero di device.

Samsung ha di recente esteso l'elenco di smartphone e tablet che potranno beneficiare di tre generazioni di aggiornamenti per Android (a partire da Android 11 in poi), e non si tratta solo dei top di gamma: vi sono molti dispositivi di fascia media, per fortuna. Un comunicato stampa avvisa dunque che "Samsung Electronics ha rinnovato il suo impegno nell'offrire le migliori esperienze mobili possibili per gli utenti Galaxy, fornendo supporto per tre generazioni di aggiornamenti del sistema operativo (OS) Android su milioni di dispositivi Galaxy".

Vediamo innanzitutto gli smartphone Samsung con tre anni di aggiornamenti garantiti:

Galaxy S20 Ultra 5G

S20 Ultra

S20+ 5G

S20+

S20 5G

S20

S10 5G

S10+

S10

S10e

S10 Lite

Galaxy Note20 Ultra 5G

Note20 5G

Note20

Note10+ 5G

Note10+

Note10 5G

Note10

Note10 Lite

Galaxy Z Fold2 5G

Z Flip 5G

Z Flip

Fold 5G

Fold

Galaxy A71 5G

A71

A51 5G

A51

A90 5G