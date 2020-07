Android 11 disponibile dall'8 settembre 2020? Un indizio da Google

Android 11 potrebbe essere disponibile dall'8 settembre 2020. Un indizio sarebbe arrivato in queste ore precisamente da Google, l'azienda proprietaria del sistema operativo più utilizzato al mondo. Curiosi di saperne di più?

Veniamo alle informazioni disponibili, allora. L'indicazione che vi abbiamo già accennato è contenuta in uno dei filmati pubblicati da Mountain View su YouTube, pensati per lo Smart Home Summit che si terrà proprio oggi 8 luglio 2020. Apprendiamo così che Android 11, ultima versione (e definitiva) del sistema operativo in questione, debutterà l'8 settembre 2020.

Con Android 11 non mancheranno novità di rilievo, come l'integrazione di Google Assistant con nuovi dispositivi (sarà anche possibile chiedergli di avviare un gioco installato su Xbox). Se avete bisogno della conferma definitiva, avviate il video qui di seguito riportato e raggiungete il minuto 18:01.

Chiaramente queste informazioni attendono una conferma ufficiale, e comunque dall'8 settembre 2020 comincerà il rilascio graduale su tutti i dispositivi compatibili, che poi lo riceveranno (presumibilmente) a scaglioni.