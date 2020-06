Android 11 Beta 1: tutti gli smartphone compatibili e link per il download

Una decina di giorni fa Mountain View ha ufficialmente dato inizio al rilascio della prima beta di Android 11, l'ultima versione del noto sistema operativo. Inizialmente disponibile solo su Google Pixel, l'Android 11 Beta 1 in queste ultime ore sta arrivando su tanti altri smartphone Android: vediamo quali sono quelli compatibili, allora.

Gli smartphone Android compatibili con l'Android 11 Beta 1 non sono necessariamente targati Google, e questa è una novità importante rispetto agli anni scorsi. Va detto, tuttavia, che Mountain View non ha fornito un elenco completo come per i Google Pixel, dunque ci limiteremo ad annotare quali smartphone attualmente supportino la prima beta di Android 11: tenete ben presente che in qualsiasi momento il numero dei dispositivi potrebbe allargarsi o ridursi.

Ecco qui di seguito tutti gli smartphone Android compatibili con il nuovo sistema operativo, con rispettivi link per scaricarlo ed installarlo. Comodo, non trovate?