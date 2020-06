Call of Duty: Warzone, il fucile d’assalto Grau verrà nerfato nel corso della Stagione 4

Alzi la mano chi, durante una partita di Call of Duty: Warzone, non è mai stato eliminato da un giocatore in possesso del Grau. Nessuno, vero? E come potrebbe essere il contrario? Il Grau è uno dei fucili d'assalto più letali e potenti del Battle Royale di Activision. E infatti verrà anche nerfato.

In realtà sono almeno due stagioni che i giocatori di Call of Duty: Warzone richiedono a gran voce agli sviluppatori un nerf per il Grau, lamentandosi per il fatto che molte altre armi (non solo in Warzone) sono sempre state prontamente depotenziate, laddove minavano il bilanciamento del gioco. Da qui la conferma da parte di Activision: anche il Grau riceverà lo stesso trattamento. Ma non subito.

Stando a quanto dichiarato da Joe Cecot, uno degli sviluppatori di Call of Duty: Warzone che si occupa della correzione di bug e problemi vari delle modalità principali, sono in arrivo alcuni aggiornamenti di metà Stagione 4. In occasione di uno di questi ultimi (non meglio identificato) il Grau e "altre armi" riceveranno nerf e bilanciamenti vari. Dunque il predominio del Grau sta per terminare entro la fine dell'estate 2020.

Torneremo ad aggiornarvi non appena saremo in possesso di maggiori dettagli, intanato eccovi un articolo con tutte le novità della Stagione 4 di Call of Duty: Warzone. Ah, tanto per scrupolo di completezza: ecco anche un'immagine del fucile d'assalto in questione.