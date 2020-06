Titanfall 2 su Steam è più giocato di tutti i Battlefield messi assieme

L'aver pubblicato Titanfall 2 su Steam è stato un successo. Lo shooter di Respawn Interactive, infatti, oltre ad aver raccolto pareri entusiasti da parte dei fan, è più giocato di tutti i Battlefield pubblicati finora sulla piattaforma messi insieme.

Sono ormai diverse settimane che "celebriamo" il ritorno dei giochi di Electronic Arts su Steam. Dopo un periodo di auto-isolamento pensato per dare una spinta ad Origin, EA è tornata sui suoi passi e ha pubblicato molti dei suoi più grandi successi degli ultimi anni sullo store di Valve. Ma non solo: anche i prossimi giochi arriveranno su Steam. FIFA 21, sfortunatamente, non nella sua versione next-gen.

Tra i giochi che hanno beneficiato maggiormente di questo passaggio c'è Titanfall 2. Vi avevamo già detto che l'ottimo debutto su Steam avrebbe potuto rilanciare la serie di Respawn Entertainment, ora possiamo parlare di conferma.

Lo shooter coi titani, infatti, ha aumentato ulteriormente la base installata e il numero di giocatori attivi contemporaneamente (ora più di 9 mila), ma sopratutto è più giocato di tutti i Battlefield pubblicati su Steam messi assieme. Battlefield 1 ha 1,2k di picco, Battlefield 5 1,7k, mentre Star Wars: Battlefront 2 poco meno di 3 mila.

Una piccola vendetta da parte di Respawn Entertainment e ennesima dimostrazione che l'aver fatto uscire Titanfall 2 e Battlefield 1 a distanza di una settimana è stata una mossa suicida da parte di EA.