FIFA 21, la versione PC non avrà le caratteristiche next-gen di PS5 e Xbox Series X

La versione PC di FIFA 21 non avrà le caratteristiche next-gen delle versioni PS5 e Xbox Series X, ma sarà in linea con le versioni PS4 e Xbox One. A dirlo sono le FAQ di FIFA 21 pubblicate sul sito ufficiale del gioco, che lasciano adito a pochissimi dubbi:

"Quale versione di FIFA 21 sarà disponibile su PC?

La versione PC di FIFA 21 sarà la stessa di PS4 e Xbox One. Vi daremo più informazioni in merito nelle prossime settimane."

Quindi la versione PC di FIFA 21 mancherà di caratteristiche grafiche quali il deferred lighting e rendering, che aumenterà la qualità visiva delle versioni PS5 e Xbox Series X. Non avrà nemmeno le animazioni migliorate e i movimenti basati sulle caratteristiche dei giocatori.

Di fatto il trailer mostrato all'EA Play 2020 non va preso come riferimento per la versione PC (immaginiamo che i possessori di hardware high end ci rimarranno particolarmente male). Quest'ultima uscirà il 6 ottobre insieme alle versioni PS4 e Xbox One. Le versioni PS5 e Xbox Series X non hanno ancora una data d'uscita.

Purtroppo non è la prima volta che la versione PC di un gioco sportivo viene penalizzata negli anni di passaggio generazionale. In molti ricorderanno sicuramente i due anni in cui la versione PC di PES fu quella Xbox 360 e PS3, invece di essere aggiornata a quella PS4 e Xbox One.