FIFA 21: data di lancio, trailer e info dalla EA Play Live 2020

Durante l'EA Play Live 2020 il colosso americano ha finalmente condiviso le prime informazioni sull'attesissimo EA Sports FIFA 21. La simulazione calcistica arriverà sulle console di attuale generazione e Steam il 9 ottobre 2020. Prima prenotando il gioco.

La notizia non sorprende molto: la simulazione di EA Sports, infatti, è uno dei giochi più venduto al mondo e difficilmente avrebbe perso l'appuntamento con la nuova generazione di console. Quello che abbiamo scoperto è come il gioco approfitterà della nuova potenza a disposizione. Oltre ad un miglioramento globale della grafica, attraverso modelli poligonali e stadi più dettagliati e luci più realistiche, potremo godere di tempi di caricamento praticamente azzerati tra un match e il successivo, un nuovo sistema per la fisica del pallone e dei contatti tra i corpi dei calciatori.

Tutti miglioramenti che non sarà possibile vedere su Xbox One e PS4, nonostante EA Sports punti a perfezionare ulteriormente il suo blockbuster.

Similmente a quanto accade con Madden NFL 21, anche coloro che compreranno FIFA 21 potranno ottenere l'upgrade alla versione next-gen del gioco. Per poter usufruire del Dual Entitlement basterà comprare il gioco in versione digitale prima dell'uscita del capitolo successivo. Nel caso si abbia la versione su disco, bisognerà possedere la versione delle console next-gen con disco.

Il gioco è stato confermato su Steam, ecco la pagina del gioco.

Ecco le edizioni che arriveranno su Steam:





EA SPORTS FIFA 21 STANDARD EDITION - PRENOTA FIFA 21 Standard Edition e ricevi:

Fino a 3 pacchetti oro rari (1 a settimana per 3 settimane)

Oggetto atleta di copertina in prestito per 5 partite FUT

Giocatore a scelta ambasciatore FUT: scegli 1 fra 3 oggetti giocatore per 3 partite FUT

Divise FUT e oggetti stadio in edizione speciale

EA SPORTS FIFA 21 CHAMPIONS EDITION PRENOTA FIFA 21 Champions Edition e ricevi:

Accesso anticipato di 3 giorni

Fino a 12 pacchetti oro rari (1 a settimana per 12 settimane)

Oggetto atleta di copertina in prestito per 5 partite FUT

Talento locale nella modalità Carriera: una giovane promessa locale con potenziale da campione

Giocatore a scelta ambasciatore FUT: scegli 1 fra 3 oggetti giocatore per 3 partite FUT

Divise FUT e oggetti stadio in edizione speciale

EA SPORTS FIFA 21 ULTIMATE EDITION + BONUS PERIODO LIMITATO - SOLO PER UN PERIODO LIMITATO - PRENOTA FIFA 21 Ultimate Edition entro il 14 agosto 2020 e ricevi:

Bonus periodo limitato: un oggetto Da tenere d'occhio FUT 21 non scambiabile

Accesso anticipato di 3 giorni

Fino a 24 pacchetti oro rari (2 a settimana per 12 settimane)

Oggetto atleta di copertina in prestito per 5 partite FUT

Talento locale nella modalità Carriera: una giovane promessa locale con potenziale da campione

Giocatore a scelta ambasciatore FUT: scegli 1 fra 3 oggetti giocatore per 3 partite FUT

Divise FUT e oggetti stadio in edizione speciale

EA Sports FIFA 21 uscirà per PS4, Xbox One e PC il 9 ottobre 2020. Su Xbox Series X e PS5 al lancio delle console. Tutte le informazioni sulle offerte in arrivo possono essere trovate a questo indirizzo.

Ecco i dettagli del comunicato stampa:

"Quest'anno, i fan di EA SPORTS FIFA potranno sbloccare nuove funzionalità offerte da PlayStation 5 e Xbox Series X. Tempi di caricamento rapidi, illuminazione e rendering in differita, una tecnologia di animazione avanzata, miglioramenti senza palla e molto altro ancora. FIFA 21 uscirà in tutto il mondo il 9 ottobre 2020 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC tramite Origin e Steam; su Google Stadia verrà lanciato in inverno. I membri EA Access e Origin Access Basic potranno provare il titolo a partire dall'1 ottobre, mentre i membri Premier di Origin Access avranno già accesso completo al videogioco. Per tutti i membri Access, invece, ci saranno benefits continuativi per tutta la stagione. I fan possono pre-ordinare FIFA 21 in anticipo, ricevendo un accesso prioritario al videogioco, insieme ad altri incentivi; ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Attraverso l'offerta EA Sports Dual Entitlement, i giocatori potranno aggiornare la propria copia da PlayStation 4 a PlayStation 5 o da Xbox One a Xbox Series X senza costi aggiuntivi. Sono applicate eccezioni all'offerta. Al momento non è possibile utilizzare i dischi fisici per effettuare l'upgrade alle console senza disco."