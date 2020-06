Rocket Arena, data di lancio e trailer dall'EA Play Live 2020

Rocket Arena, un nuovo arena shooter di Electronic Arts, è stato annunciato all'EA Play Live 2020 di stasera. Si tratta di un gioco molto adrenalinico e divertente, nel quale l'abilità del giocatore farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Rocket Arena arriverà il 14 luglio 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Il nostro provato di Rocket Arena parla di un'esperienza "estremamente divertente da giocare, ricco di azione frenetica e dinamicità. Caratteristiche queste che in un titolo multiplayer competitivo rafforzano la bontà delle scelte fatte in sede di sviluppo. Rocket Arena probabilmente non stravolgerà il genere, ma porterà una ventata d'aria fresca molto piacevole da giocare. Il focus sugli eroi e sui razzi è molto soddisfacente e l'introduzione degli artefatti assieme alla forte specializzazione dei personaggi garantisce delle partite sempre stratificate, poco monotone e molto divertenti. L'alta possibilità di personalizzazione e la presenza fin dal lancio delle partite classificate, assieme al supporto post lancio previsto, garantiscono una solida base per chi si cimenterà nel titolo."

Come vi sembra?