Disney+: prova gratuita eliminata in Italia

Vorreste sottoscrivere l'abbonamento a Disney+ ma siete indecisi sui contenuti e se la piattaforma di streaming Disney faccia per voi? Nessun problema, basta sfruttare la settimana di... ah, no, non più. La settimana di prova gratuita è stata eliminata ufficialmente, anche in Italia.

Nel momento in cui scriviamo Disney ha ufficialmente eliminato la settimana di prova gratuita dalla sua piattaforma, anche in Italia; in precedenza era avvenuto già in Francia la scorsa settimana. La motivazione è abbastanza ovvia, almeno dal punto di vista della società: un portavoce ha confermato che ormai Disney+ viene proposto con un rapporto qualità-prezzo già sufficiente ad incentivare la sottoscrizione senza alcuna prova. Il nuovo cliente pagherà dunque il costo di una sottoscrizione mensile (6,99 euro) e dopo 30 giorni deciderà se rinnovare o disdire, in base al proprio grado di soddisfazione. Su quest'ultimo non dovrebbe influire la censura sulle scollature di una vecchia serie TV.

Difatti ora per accedere a Disney+ non restano che i canali della sottoscrizione al servizio: 6,99 euro per l'abbonamento mensile e 69,99 euro per quello annuale; quest'ultimo permette di risparmiare due mesi. Attualmente l'utenza si aggira sui 54 milioni di abbonati, ma è presto per stabilire quale vette toccherà l'ascesa di Disney+. Intanto vi ricordiamo di dare un'occhiata a film e serie TV in arrivo a giugno 2020.