Giochi PS4: Assetto Corsa Competizione e Little Town Hero (settimana 22 giugno 2020)

Comincia la nuova settimana del 22 giugno 2020, anche su PlayStation 4: in questo rapido articolo faremo dunque il punto della situazione e vi elencheremo tutti i giochi PS4 degni di nota che approderanno sulla console in questione a partire da oggi e fino a domenica prossima. Il portafogli sarà al sicuro, con i nuovi titoli in uscita?

Cominciamo con Assetto Corsa Competizione, che debutterà su PlayStation 4 nella giornata di domani martedì 23 giugno 2020. "Assetto Corsa Competizione è il nuovo videogame ufficiale della Blancpain GT Series. Grazie allo straordinario livello simulativo, Assetto Corsa Competizione offre la possibilità di vivere in prima persona l'atmosfera del Campionato omologato FIA GT3, gareggiando con i piloti, i team, le vetture ufficiali e i circuiti riprodotti con estrema accuratezza, i giocatori potranno godere, al massimo livello di realismo, di tutte le gare Sprint, Endurance e 24 Ore del Campionato, disponibili sia in modalità single player che multigiocatore". Restate con noi, vi comunicheremo maggiori dettagli non appena saranno disponibili.

La settimana del 22 giugno 2020 porterà su PlayStation 4 anche una ex esclusiva Nintendo Switch, ovvero il piccolo Little Town Hero. "Town è il nuovo jRPG sviluppato da Game Freak, gli autori di Pokémon. La storia è ambientata in un remoto villaggio ai confini del mondo. A differenza di altri giochi di ruolo, in Little Town Hero non è necessario affrontare ripetutamente mostri deboli per accumulare esperienza e salire di livello. L'importante è trovare una buona strategia per sconfiggere i vari boss in combattimenti uno contro uno". Tempo fa vi proponemmo la recensione di Little Town Hero su Nintendo Switch: come si comporterà, su PlayStation 4?

Ecco infine un pratico elenco con tutti i giochi in uscita su PlayStation 4 nella settimana del 22 giugno 2020: è già ordinato per data di lancio. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.