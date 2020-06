Animal Crossing: New Horizons, quali animali catturare prima della fine di Giugno

Come ogni mese , torniamo a elencarvi gli insetti e i pesci che non saranno più disponibili in Animal Crossing: New Horizons per un po' di tempo. L'arrivo dell'estate ha portato con sé un buon numero di nuovi esemplari (specialmente con l'introduzione degli squali nel nostro emisfero), ma ora assisteremo alla "cacciata" di parecchi insetti (tra cui la tanto amata farfalla vanessa io). Nelle acque, invece, troveremo solo un paio di esemplari in meno. Ecco, quindi, gli animali da catturare prima della fine di giugno in Animal Crossing: New Horizons .

Pesci e insetti che non saranno più disponibili dalla fine di giugno e quindi da catturare con priorità in Animal Crossing: New Horizons:

Come catturare i pesci e gli insetti di giugno

Questo mese non è difficile recuperare i pesci e gli insetti prima che spariscano e cedano il posto a nuovi esemplari.

Senz'alto è da tenere d'occhio la lucciola, se ancora non l'avete catturata, in quanto tornerà nel gioco solo tra un anno, il prossimo giugno. Quindi, conviene darle la priorità. Trovarla non è complesso, in quanto è facilmente individuabile nelle vicinanze dei corsi d'acqua durante l'orario designato. Inoltre, il suo bagliore è praticamente impossibile da non notare.

Un po' più complesso da scovare può essere il carabo violino. Infatti, questo compare solo sui ceppi degli alberi abbattuti. Vi consigliamo di abbattere almeno due o tre alberi, abbastanza distanti tra loro così da permettere lo spawn degli insetti, e di fare avanti e indietro tra l'uno e l'altro. Apparirà nel giro di pochi minuti.



Gli altri insetti sono tutti estremamente facili da trovare. Centopiedi e porcellini della terra escono allo scoperto dalle rocce quando le colpite con una pala (o un'ascia). Le coccinelle stazionano molto spesso sui fiori. Le farfalle, invece, le trovate un po' ovunque sull'isola (se avete giocato più di dieci minuti al gioco, molto probabilmente sono stati i primi insetti che avete catturato), eccezione fatta per le vanessa io, che compaiono solo se avete dei fiori neri, blu o viola sull'isola (solitamente volano intorno a essi, ma capita di trovarle anche a diversi metri di distanza).

Infine, i due pesci: il salmerino e il salmone. Entrambi possono essere trovati nei fiumi dei livelli rialzati dell'isola. Il secondo non è difficile da catturare. Un po' più raro è il primo. Se volete fare in fretta, vi consigliamo di portare con voi qualche esca.

In definitiva, non è impossibile recuperare tutti gli animali in un'unica giornata, dato che sono abbastanza comuni e non vi faranno sudare più del necessario.