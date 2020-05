Animal Crossing: New Horizons, quali animali catturare prima della fine di Maggio

Anche questo mese torniamo a elencarvi quali tipi di insetti e pesci non saranno più disponibile a partire dall'inizio del prossimo mese (in questo caso giugno) in Animal Crossing: New Horizons . Torniamo a imbracciare retino e canna da pesca! Questi gli animali da catturare entro la fine di maggio in Animal Crossing: New Horizons .

Pesci e insetti che non saranno più disponibili dalla fine di maggio e quindi da catturare con priorità in Animal Crossing: New Horizons:

Come catturare i pesci e gli insetti di maggio

Un po' come i pesci del mese scorso, i due principali che se ne andranno alla fine di questo mese si "nutrono" della fortuna dei giocatori.

Se giocate da un po' ad Animal Crossing magari avete avuto la possibilità di incontrare almeno il pesce remo durante le vostre "scorribande". Se ciò non è accaduto, sappiate che non è un pesce troppo comune (il prezzo di vendita ne è una prova più che eloquente), quindi potreste dover "passare all'amo" un bel po' di spigole prima di imbattervi in uno di questi esemplari. C'è da dire, però, che l'ombra di questo pesce sembra essere un po' più grande rispetto a quelle di altri pesci dalle ingenti dimensioni. Quindi, se vedete in acqua una sagoma bella grossa, non è mai male lanciare l'amo. Male che va è la solita spigola. In caso contrario, vi accorgerete subito di averlo preso, in quanto, a differenza degli altri pesci, sembra che questo stia per rompere la lenza (e anche i Joy Con).



L'altro "grande" della lista è la trota dorata. Se siete abbastanza tenaci, riuscirete sicuramente a stanarla dal suo nascondiglio. Ma fate attenzione, potete trovarla solo dalle 16:00 alle 9:00 nei fiumi del primo e secondo livello dell'isola sulla quale vi trovate (non la troverete mai in quelli al "pianterreno").

In fondo alla lista, il povero cobite, pescato così tante volte che probabilmente è diventato una specie a rischio. Per trovarlo, gettate l'amo in un fiume. Quasi sicuramente pescherete o lui o un boccalone (a seconda delle dimensioni).



Dal lato degli insetti, invece, il misterioso grillotalpa, una creatura sfuggevole, non tanto perché sia veloce (anche se bisogna essere abbastanza reattivi per catturarlo), quanto per la sua "invisibilità".

Probabilmente vi sarà capitato di sentire durante la vostra partita un verso simile a quello di un grillo senza trovare, però, la fonte. Beh, il fatto è che ciò che cercate non è nell'aria, né sugli alberi, men che meno nella vostra testa, bensì si trova sotto i vostri piedi. Prendete, quindi, la pala e iniziate a scavare nel luogo dal quale vi sembra provenga il suono.

Dopo qualche tentativo, farete saltare fuori dalla tana il famigerato grillotalpa, che inizierà a correre in giro, in cerca di una via di fuga. In questo caso, dovete prendere il retino nel modo più veloce che conoscete e catturare l'insetto prima che scappi. Se sarete abbastanza veloci, avrete aggiunto alla vostra collezione anche questa bestiola, che ci accompagna, nascosta, dall'inizio delle nostre avventure.