Yakuza: Like a Dragon, la versione PS5 compare nel listino di un retailer

Yakuza: Like a Dragon, il nuovo capitolo della serie SEGA, è comparso nel listino di un retailer inglese con la versione PS5, l'unica che non è ancora stata annunciata ufficialmente.

In uscita al lancio di Xbox Series X, Yakuza: Like a Dragon rivoluziona il franchise sviluppato dal Ryu Ga Gotoku Studio, sostituendo le tradizionali meccaniche action con un gameplay in stile RPG, con combattimenti a turni.

Per anni un'esclusiva Sony, la serie di Yakuza è stata ultimamente al centro di un accordo fra SEGA e Microsoft che ha portato appunto all'annuncio su PC, Xbox One e Xbox Series X oltre alla versione PS4 già ufficializzata, ma PlayStation 5 mancava ancora all'appello.

Su Base.com la versione PS5 del gioco non ha una data di uscita precisa, ma il placeholder è fissato al 31 dicembre 2020. Ciò significa che alla fine dei conti non bisognerà attenere molto per vedere questo nuovo episodio anche sulla nuova console Sony?

Per saperne di più, date un'occhiata alla nostra anteprima di Yakuza: Like a Dragon.