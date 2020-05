Dota 2: The International, novità oggi sull'edizione 2020 dell'evento Valve?

Dota 2: The International, il celebre torneo eSport organizzato da Valve, sarà protagonista oggi di un annuncio con le ultime novità sull'edizione 2020, o quantomeno è ciò che si evince dal teaser pubblicato su Twitter.

Il messaggio pubblicato dal profilo ufficiale del gioco recita infatti unicamente "domani..." sotto l'egida dell'evento, e immaginiamo dunque che in serata ne sapremo di più.

Le ultime notizie su The International parlavano di un posticipo a tempo indeterminato per la competizione, ma in effetti la situazione internazionale non è cambiata poi molto.

Quindi cos'avrà deciso Valve per questa edizione? Molto probabilmente The International passerà quest'anno a una formula completamente online, compatibile con le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria.

Una situazione tutt'altro che idilliaca per un torneo che nel 2019 ha stabilito un nuovo record per gli eSport in termini di montepremi.