My Friend Pedro, il creatore di John Wick vuole farne una serie televisiva

My Friend Pedro potrebbe diventare una serie televisiva grazie al creatore di John Wick, Derek Kolstad: l'autore è rimasto molto colpito dallo shooter di DeadToast Entertainment.

Come riportato nella recensione di My Friend Pedro, il gioco ci mette nei panni di un misterioso killer acrobatico alle prese con una pericolosa organizzazione criminale, che dovrà distruggere sparando all'impazzata e in maniera alquanto spettacolare.

"Sto per realizzare un pitch per una serie televisiva basata sul videogame My Friend Pedro", ha detto Kolstad nel corso di un'intervista, spiegando in maniera buffa, per sommi capi, il suo attuale metodo di lavoro.

"Si tratta di esperimenti, ma in qualsiasi momento la gente può saltare a bordo e a quel punto si parla di The Janson Directive o Death Machine, di attori con una proprietà intellettuale, gente di un certo spessore. Mi sento ancora un ragazzino e amo questa roba."

"Sono in grado di emulare e replicare qualsiasi successo abbia avuto con la saga di John Wick in altri show. Mi metto un po' nei panni di quell'undicenne che si intrufola al cinema per guardare un film destinato a un pubblico maturo."