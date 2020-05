One Piece: sexy Nami nel cosplay di Maria Fernanda

Comincia la nuova settimana, e noi quest'oggi lunedì 25 maggio 2020 siamo già pronti per offrirvi un bel cosplay con il quale iniziarla al meglio. Neanche a dirlo, l'opera di riferimento è nuovamente One Piece, celeberrimo manga e anime nato dalla genialità di Eiichiro Oda; la protagonista è invece la ben nota sexy Nami.

Una sexy Nami molto particolare, rielaborata e riadattata dalla cosplayer Maria Fernanda (che tra l'altro è italiana). Non che il personaggio non sia fedele all'opera di riferimento, semplicemente l'artista ha voluto mantenerne la sensualità pur modificando alcuni dettagli o accessori; ma che sia proprio Nami è indubbio, data anche la presenza del Log Pose sul braccio destro. Su Instagram l'accoglienza del costume è stata abbastanza positiva ed è destinata a crescere nelle prossime ore.

Qui di seguito vi riportiamo il cosplay della sexy Nami di Maria Fernanda nella sua bella immagine. Vi piace? Ne avete viste di migliori nelle scorse settimane? Sia come sia, è opportuno ricordarvi alcuni dei cosplay che vi abbiamo proposto di recente qui sulle nostre pagine. Ad esempio: