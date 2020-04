Dragon Ball Z: sexy Radish in questo cosplay femminile di mariielelarge

Torniamo a parlarvi di cosplay dedicati al mondo di Dragon Ball Z, celebre manga e anime del mangaka Akira Toriyama. I cosplayer questa volta hanno rischiato ancora di più, proponendo un costume estremamente sexy di Radish in versione femminile. Ma avranno vinto la scommessa?

Il cosplay di sexy Radish è stato realizzato da mariielelarge, un'artista già nota per i suoi lavori dedicati ad altri manga e anime famosi (in cui però finora aveva interpretato personaggi effettivamente appartenenti al gentil sesso). Tuttavia questa volta la ragazza ha puntato ad uno maschile, debitamente modificato: Radish, celebre primo nemico di Dragon Ball Z. La caratterizzazione e realizzazione del cosplay non si discutono, così come il radar-scouter dei Saiyan. Ma lasciamo a voi il giudizio definitivo.

Cosa ne pensate del cosplay di sexy Radish in versione femminile? Vi piace? Osa troppo? Intanto eccovi la sua immagine, e per restare in tema Dragon Ball Z date anche un'occhiata al cosplay di Androide C18 di qualche giorno fa.