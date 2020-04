Dragon Ball Z, sexy Androide C18 nell’immagine di Bellas Cosplay

La cosplayer Bellas Cosplay, della quale probabilmente avrete già sentito parlare, torna alla carica in questi giorni con un nuovo costume realizzato ancora una volta per un personaggio a tema Dragon Ball Z, e anche parecchio famoso: l'Androide C18. Pronti a scoprirne di più?

Proprio sexy Androide C18 è la protagonista di questo cosplay realizzato da Bellas Cosplay. E noterete immediatamente perché si tratta di una versione sensuale del nemico (e poi alleato) in questione di Dragon Ball Z, soprattutto considerando la parte superiore del vestito. Ma dal punto di vista degli accessori, del trucco, della parrucca e di un po' tutto il resto non c'è davvero molto da obiettare nella realizzazione complessiva.

L'apprezzamento di questo costume su Twitter è stato immediato e notevole: eccovi dunque l'immagine di sexy Androide C18. E non dimenticate di farci sapere cosa ne pensate, tramite un commento in calce a questo articolo. Valutate infine di dare un'occhiata anche al recente cosplay della Nami di One Piece che vi abbiamo proposto negli scorsi giorni.