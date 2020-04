One Piece, sexy Nami nel cosplay di HaneAme

Se di cosplay a tema One Piece non ne avete mai abbastanza, oggi è decisamente il vostro giorno fortunato: proprio perché stiamo per mostrarvi un nuovo cosplay dedicato alla sexy Nami dell'opera di Eiichiro Oda. Il personaggio di sempre naturalmente, ma realizzato accentuando determinati aspetti che potete facilmente intuire da soli.

HaneAme è la cosplayer e artista del giorno: ha realizzato lei questo cosplay di Nami estremamente sexy, che noi vi riportiamo nell'articolo. Si tratta della celebre protagonista del manga e anime di Eiichiro Oda, nonché primo personaggio femminile ad unirsi alla ciurma di Rufy Cappello di Paglia, futuro re dei pirati. Al di là della parrucca, tutti gli altri dettagli del costume ci sembrano al posto giusto, ma come sempre teniamo molto alle vostre considerazioni in merito.

Ecco l'immagine del cosplay di Nami di One Piece estremamente sexy, date anche un'occhiata all'ultima Bunny Bulma di Dragon Ball che vi abbiamo proposto. Cosa ne pensate? Vi piace l'interpretazione di HaneAme? E lo sapete che Dragon Ball, One Piece e tanti altri manga ora sono disponibili gratis, almeno momentaneamente?