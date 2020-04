Fortnite, Trova i boxer di Deadpool

Si chiama Trova i boxer di Deadpool, ed è una delle nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 pensate per l'eroe in questione di Marvel Studios. Curiosi di sapere come completarla in fretta e senza troppi problemi? Allora siete nel posto giusto, perché qui di seguito troverete la nostra guida.

Per completare la sfida di Fortnite Capitolo 2 Trova i boxer di Deadpool (sfide della Settimana 9 di Deadpool) non avrete neppure bisogno di avviare una nuova partita. Più semplicemente, accedete al covo dell'eroe dalla schermata del Pass Battaglia, poi selezionate il suo PC: adesso la missione è attiva e può essere completata.

A questo punto, sappiate che la posizione dei boxer è all'interno della stanza di Mida. Dunque selezionate la schermata dell'Agenzia, scorrete Miaoscolo, Brutus, Nitroglicerina e Skye, infine avviate la stanza di Mida e interagite con l'oggetto.

Se persino così non riuscite a completare la sfida di Fortnite Capitolo 2, non preoccupatevi: abbiamo infine un video qui per voi. Seguitelo passo passo, fate le stesse identiche cose di HarryNinetyFour, e avrete completato il tutto in circa due minuti cronometrati. E ricordatevi di dare un'occhiata anche alle sfide Missione di Mida della Settimana 9, cioè a quelle standard della settimana.