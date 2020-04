Fortnite, sfide della Settimana 9 disponibili: l’elenco Missione di Mida

Anche oggi giovedì 16 aprile 2020 torna l'appuntamento imprescindibile con le sfide di Fortnite Capitolo 2. Gli sviluppatori di Epic Games hanno appena reso disponibili e pubblicato le missioni della Settimana 9: vediamo tutte le informazioni che dovete conoscere.

Per le nuove sfide di Deadpool logicamente dovrete attendere domani, ma intanto nel momento in cui scriviamo le sfide di Fortnite Capitolo 9 della Settimana 9 sono disponibili: fanno parte del set Missione di Mida, e assieme a quelle della prossima settimana consentiranno di sbloccare un costume esclusivo per l'eroe in questione, a scelta tra quello degli Spettri e quello delle Ombre. Le missioni non sono particolarmente difficili, ma come sempre vi consigliamo di restare sulle nostre pagine, perché pubblicheremo non appena possibile tutte le guide a tema.

Ecco in un pratico elenco tutte le sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 Settimana 9, set Missione di Mida. Potete anche fare riferimento ad un nostro articolo per scoprire tutte le nuove skin dell'Aggiornamento 12.40, rilasciato nella giornata di ieri dagli sviluppatori di Epic Games.

Cerca i forzieri in diversi luoghi indicati

Infliggi danni ai giocatori con fucili di precisione

Aumenta la rarità di un'arma fino a Leggendaria con una postazione di potenziamento

Cerca un lama, un forziere leggendario o una consegna di rifornimenti

Infliggi danni a un Choppa con un passeggero o col pilota a bordo

Raccogli monete PE

Trasporta per 100 metri un orsacchiotto rosa gigante trovato a Rapide Rischiose

Cerca il lama d'oro di Mira fra una discarica, un distributore di benzina e un campeggio per furgoni

Ottieni informazioni nelle partite operazione dei Giochi di spie

Ottieni medaglie Sopravvivenza, Combattimento o Avvoltoio oro