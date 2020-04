Fortnite, trasporta per 100 metri un orsacchiotto rosa gigante trovato a Rapide Rischiose

Si chiama Trasporta per 100 metri un orsacchiotto rosa gigante trovato a Rapide Rischiose una delle nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 ora disponibili per tutti i possessori del Pass Battaglia a pagamento. In questa rapida guida vi spiegheremo come completarla facilmente e rapidamente, dunque continuate a leggere: prima cominciate, prima finite.

Trasporta per 100 metri un orsacchiotto rosa gigante trovato a Rapide Rischiose fa parte del nuovo set di sfide della Settimana 9 di Fortnite Capitolo 2. Potete completare la missione in qualsiasi momento, purché rispettiate le sue condizioni: recarvi presso le Rapide Rischiose, trovare un orsacchiotto rosa gigante, portarvelo in giro per un po'. Le Rapide Rischiose, tanto per capirsi, sono l'area della mappa di gioco di Epic Games con il cinema all'aperto: a nord dell'Agenzia, ad est di Borgo Bislacco, a sud di Parco Pacifico. Più precisi di così si muore: ma non cercate il nome sulla mappa, perché non c'è.

Una volta atterrati, e facendo molta attenzione ai nemici presenti, recatevi tra le macchine presenti nell'area sud della zona. Qui noterete circa quattro orsacchiotti rosa: afferratene uno interagendo, e cominciate a correre. Vi basterà correre in qualsiasi direzione, per 100 metri, e avrete completato la sfida. Fate anche riferimento a questo pratico video, che potete seguire passo passo. Siamo anche in possesso delle nuove sfide di Deadpool della Settimana 9, con leggero anticipo.