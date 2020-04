Fortnite, sfide di Deadpool della Settimana 9 svelate in anticipo, con una skin esclusiva

Ecco una sorpresa davvero notevole per tutti i giocatori di Fortnite Capitolo 2: siamo in possesso in anticipo delle sfide di Deadpool della Settimana 9, e tanto per cambiare permetteranno anche di sbloccare una nuova variante per la skin dell'eroe Marvel Studios in questione! Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Le sfide di Deadpool della Settimana 9 debutteranno nella giornata di domani, venerdì 17 aprile 2020, e possiamo già mostrarvele in anticipo in un pratico elenco. Il dato interessante di tutto ciò, al di là delle missioni in questione, è che i giocatori potranno sbloccare un nuovo stile alternativo per la skin di Deadpool di Marvel Studios, appartenente alla serie X-Force. Si tratta di una skin dominata dai colori bianco e nero, decisamente affascinante; per di più gratuita, e gratis non si butta davvero via niente.

Per poter completare le sfide di Deadpool della Settimana 9 dovrete prima aver portato a termine tutte le missioni delle settimane precedenti, per le quali vi abbiamo già fornito delle guide a tema. Ecco l'elenco completo con tutte le nuove missioni. Per ora non sappiamo dove si trovano questi oggetti, ma vi forniremo delle guide nella giornata di domani, quando saranno disponibili maggiori dettagli.

Trova i boxer di Deadpool

Rendi omaggio ai pantaloni di Deadpool

Completa 1 sfida qualsiasi per ottenere l'oggetto ricompensa: stile Deadpool X-Force