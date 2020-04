Legend of Skyfish 2, la recensione

La recensione di Legend of Skyfish 2 ci catapulta nuovamente nel mondo fiabesco e colorato creato da Crescent Moon Games, ispirato in maniera palese al classico The Legend of Zelda , per una nuova avventura che debutta stavolta direttamente su Apple Arcade .

Gameplay

Legend of the Skyfish 2 parte dalla formula del primo episodio, ribadendola nel corso delle fasi iniziali della campagna per poi introdurre anche alcune interessanti novità. Quello che ci viene offerto è dunque un gameplay solido e rifinito, specie per quanto concerne i combattimenti, dotati di una buona resa degli impatti e di meccaniche discretamente sfaccettate. La protagonista può infatti colpire i nemici con la spada, ma anche utilizzare la sua canna da pesca a mo' di rampino per attrarre a sé gli avversari oppure raggiungerli in pochi istanti, qualora si tratti di boss e mini-boss.

L'esplorazione trae anch'essa vantaggio da queste soluzioni, in particolare la possibilità di lanciare l'amo verso determinati appigli per passare da una piattaforma all'altra.

Attorno a questa meccanica vengono costruiti enigmi man mano più complessi, che ruotano attorno all'individuazione e all'attivazione di interruttori che possano consentirci di proseguire nella missione di turno, spesso conducendoci all'interno di buie e pericolose caverne abitate da numerose creature ostili. Anche in tale frangente gli autori hanno cercato di mischiare le carte in favore della varietà, inserendo ad esempio nemici speciali che, una volta eliminati, portano all'apertura di cancelli magici.

Ci sono situazioni un po' ingarbugliate e potenzialmente frustranti, specie quando bisogna muoversi in mezzo alle trappole, fra torrette e lance che spuntano dal terreno, ma a parte quello l'esperienza procede in maniera piuttosto spedita, senza mai alzare troppo il livello della sfida, anche e soprattutto durante i boss fight. Chiaramente molto dipende dalla progressione, che in questo sequel viene condizionata dal loot e dal denaro che possiamo impiegare per l'acquisto di nuovo equipaggiamento.