PS5 in produzione da giugno, Sony la lancerà in un testa a testa con Xbox Series X

PS5 non verrà rimandata, a quanto pare per Sony è estremamente importante mantenere valido il periodo di uscita annunciato, ovvero l'autunno 2020, anche per non concedere terreno a Microsoft e Xbox Series X, con quello che sembra definirsi un testa a testa su tutti i fronti, anche per quanto riguarda il prezzo che potrebbe essere molto simile per le due console.

Dall'approfondimento di Bloomberg pubblicato nelle scorse ore e partito da varie testimonianze all'interno della catena produttiva di PS5, sembra che Jim Ryan di Sony voglia fare di tutto per non posticipare il lancio della nuova console, avendo già predisposto la catena produttiva che dovrebbe iniziare ad assemblare PS5 a pieno regime a partire da giugno 2020.

La pandemia da coronavirus ha colpito i piani di Sony dal punto di vista del marketing, della comunicazione e della promozione, con lo scombussolamento generale derivato dalla necessità di rivedere tutto il programma di presentazioni che era previsto per PS5, ma finché anche Microsoft si dimostra intenzionata a seguire le tempistiche previste per l'uscita di Xbox Series X, anche Sony ha intenzione di mantenerle intatte.

Da questo punto di vista, sembra che anche la rivelazione del DualSense, il controller di PS5, sia stata affrettata per cercare di anticipare i possibili leak che sarebbero potuti emergere, visto che la periferica era stata già mostrata ad alcuni partner, da qui è derivata la strana presentazione improvvisata sui social. La stessa cosa potrebbe accadere con il design della console, con Sony che dovrebbe affrettare i tempi per cercare di evitare che questa venga svelata al di fuori dei canali ufficiali.

Jim Ryan di Sony è inoltre convinto della necessità di aderire al modello di lancio contemporaneo in tutto il mondo, dunque le indicazioni attuali puntano sul lancio di PS5 per l'holiday season 2020 come previsto worldwide, così come Microsoft prevede per Xbox Series X, considerando anche l'importanza strategica di tale periodo per gli acquisti da parte dell'utenza.

Da notare come anche il prezzo sembri essere un elemento particolarmente comune per le due console next gen: secondo Bloomberg alcuni sviluppatori supporrebbero un prezzo compreso tra 499 e 549 dollari, ma si tratta di un argomento particolarmente complicato, altro elemento su cui Sony starebbe temporeggiando anche in attesa di capire le mosse della concorrenza.

Secondo l'analista Damian Thong di Macquarie Capital, sia Sony che Microsoft potrebbero anche tentare di ridurre il prezzo e subire delle perdite iniziali, con PS5 e Xbox Series X che potrebbero essere vendute anche a 450 dollari al lancio. Quello che sembra trasparire con una certa sicurezza, in ogni caso, è che le due next gen siano destinate ad avere un prezzo molto simile e questo dovrebbe essere destinato ad essere piuttosto alto rispetto agli standard attuali.