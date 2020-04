Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 16/4/2020

Le offerte Amazon restano pressoché invariate rispetto a ieri, ma lasciano un po' di spazio ai preordini della nuova serie di smartphone OnePlus 8. Il prezzo non è più quello dei primissimi modelli della compagnia, ma parliamo di smartphone 5G che spingono ancora di più sullo schermo, puntando sui 90Hz e luminosità elevata anche per la variante base, per spingersi fino a 120Hz con quella Pro.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.