PS5 disponibile in quantità limitata e possibile prezzo alto per il primo anno sul mercato?

PS5 potrebbe essere difficile da acquistare per il primo anno sul mercato, visto che Sony prevede una quantità limitata di console disponibile per vari mesi dopo il lancio della next gen, che potrebbe portare anche a un prezzo alto rispetto allo standard, secondo quanto una fonte piuttosto affidabile.

Un report di Bloomberg sostiene che Sony abbia previsto un'immissione molto più limitata di PS5 sul mercato rispetto a quanto è successo solitamente per le console delle precedenti generazioni, riferendosi ad alcune fonti vicine all'argomento, dunque probabilmente all'interno della catena produttiva.

La compagnia nipponica avrebbe dunque previsto una produzione iniziale molto al ribasso, a causa delle costrizioni imposte dall'attuale stato del mercato e della situazione delle fabbriche delegate all'assemblaggio della nuova console.

Di conseguenza, il prezzo di PS5 potrebbe essere anche più alto del previsto, a causa delle dinamiche di mercato che possono influire su questo una volta che si sarà stabilita l'alta richiesta da parte degli utenti e la relativa rarità del prodotto nei negozi.

Secondo quanto riferito da Bloomberg, Sony ha riferito ai partner di avere in programma la produzione di 5 o 6 milioni di unità per tutto l'anno fiscale, ovvero fino alla fine di marzo 2021, dunque una quantità minore rispetto anche a quella che era stata prevista per PS4 nel 2013, che aveva comunque portato a una scarsità di unità disponibili vista l'alta richiesta che ha portato a 7,5 milioni di console vendute nei primi mesi di lancio.

Il prezzo di PS5 non è stato ancora rivelato da Sony, ma secondo Bloomberg potrebbe piazzarsi fra i 499 e i 549 dollari, con un incremento dovuto proprio ai prezzi dei componenti per l'assemblaggio che stanno subendo dei rialzi a causa della scarsa disponibilità. In base alle medesime fonti, Sony potrebbe pensare di ridurre il prezzo di PS4 e proporla anche in nuovi modelli per dare comunque una spinta alle vendite hardware e compensare le scarse unità iniziali di PS5.

Nel frattempo, Sony ha svelato il DualSense, ovvero il controller ufficiale della console next-gen di Sony, cosa che ha generato enorme interesse e ha fatto subito impazzire i social tra Twitter e Instagram, a dimostrazione di come qualsiasi informazione relativa alla next gen Sony sia accolta con grande entusiasmo dal pubblico.