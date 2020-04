Ghost of Tsushima posticipato? La data di uscita è spostata ad agosto sul PS Store canadese

Ghost of Tsushima potrebbe essere stato posticipato da Sony, considerando che in queste ore la data di uscita del gioco Sucker Punch per PS4 è stata spostata sul PS Store canadese, anche se questo ovviamente non può essere preso come segno ufficiale della modifica nel lancio.

Attendiamo dunque comunicazioni ufficiali da parte di Sony: la data comparsa sul PS Store canadese, che di per sé rappresenta solitamente una fonte affidabile, potrebbe infatti essere frutto di un errore, dunque non possiamo prendere l'informazione ancora come affidabile del tutto.

Per la precisione, la nuova data di uscita segnalata è l'1 agosto 2020 ed è una data un po' sospetta, considerando che si tratta di un sabato e dunque un giorno poco indicato per il rilascio di un gioco, almeno secondo gli standard storici di Sony.

L'idea dunque è che si possa trattare di un placeholder, ma questo non elimina il sospetto che possa essere comunque indicativa di un posticipo imposto a Ghost of Tsushima, che potrebbe dunque essere stato spostato al mese di agosto, in attesa di una definizione più precisa della data.

Il gioco di Sucker Punch è atteso, per il momento, per il 26 giugno 2020. È ancora piuttosto distante ma potrebbe comunque trovarsi all'interno di un periodo molto complicato per lo scenario socio-economico globale, considerando che l'epidemia da coronavirus potrebbe essere ancora attiva e i lockdown in corso in vari paesi, dunque è possibile che Sony decida per uno spostamento nel lancio anche di Ghost of Tsushima, considerando l'importanza strategica del gioco Sucker Punch per PS4.

Sia The Last of Us 2 che Ghost of Tsushima erano infatti i giochi a rischio di ritardo causa coronavirus: il primo sappiamo già che è stato posticipato a data da definire e attendiamo ancora informazioni precise al riguardo, a questo punto un posticipo sul secondo non stupirebbe più di tanto. Nel frattempo, potete saperne di più con i nostri speciali su lo Shogunato Kamakura, i mongoli e la via del guerriero.