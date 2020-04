Animal Crossing: New Horizons usato per gli appuntamenti romantici dalle coppie di Tinder

Alcune coppie di Tinder hanno trovato un modo originalissimo per incontrarsi durante il lockdown: Animal Crossing: New Horizons. Avete capito bene: il gioco di Nintendo viene attualmente usato (anche) per appuntamenti virtuali tra coppie vere, in attesa che la crisi globale dovuta alla pandemia di coronavirus migliori e si possano finalmente incontrare nella realtà.

Recentemente su Tinder sono aumentati i profili che menzionano Animal Crossing: New Horizons e tante persone hanno raccontato di aver parlato con molta più gente e di aver ottenuto più consensi dopo aver menzionato il gioco nel loro profilo. Le stesse persone stanno organizzando i loro appuntamenti direttamente nel gioco, vestendosi di tutto punto per l'occasione grazie alle funzioni offerte.

Naturalmente è probabile che finito il lockdown il gioco sarà usato molto meno nel suddetto modo. Intanto però è bello sapere che siano in tanti a usare Nintendo Switch per incontrare persone sulle isole di Animal Crossing: New Horizons.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Animal Crossing: New Horizons, che è piaciuto moltissimo al buon Christian Colli.