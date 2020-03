Ghost of Tsushima, alla scoperta dei mongoli

L'annuncio della data di uscita di Ghost of Tsushima ha sorpreso un po' tutti; il 26 giugno è dietro l'angolo e lo statement che traspare dalle scelte di Sony effettuate con The Last of Us parte II e proprio Ghost of Tsushima sembra evidente: chiudere la generazione PlayStation 4 in maniera roboante. Al di là delle riflessioni sulla data di uscita però, il trailer del titolo Sucker Punch ha anche mostrato diversi elementi interessanti dal punto di vista della trama, facendoci carpire in maniera più consistente le sfumature di un background narrativo a dir poco affascinante. La peculiarità della trasposizione del Giappone feudale scelto da SP risiede tutta nel periodo storico selezionato, ovvero quello delle due invasioni mongole di Khubilai Khan. Sebbene il titolo punti a livello temporale a rappresentare la prima delle due invasioni, ovvero quella del 1274, si possono intravedere già dal trailer delle scene che sarebbero una forte citazione anche ad avvenimenti successivi. Licenze poetiche, nel caso in cui fossero spostate qualche anno prima, che non andrebbero a intaccare gli elementi storici presenti, visto che al di là di tutto si parla pur sempre di opere videoludiche di finzione. Visto però la forte contaminazione storica, perché dunque non offrirvi una serie di cenni legati a quelli che in Ghost of Tsushima saranno i vostri più acerrimi nemici, ovvero i Mongoli di Khubilai Khan.

Gengis Khan Prima del grande impero di Gengis Khan, i mongoli erano una delle popolazioni nomadi dell'Asia, più precisamente quella che si situava nella zona sudoccidentale rispetto alla Manciuria. Quello che fu un grande impero della storia era dunque originariamente un grande insieme di tribù, unitesi per la prima volta solo nella prima metà del 1100 da Kabul Khan. Purtroppo, però, la durata di questo primo impero fu decisamente breve a causa soprattutto dei dissidi interni alle tribù che non riconoscevano né in Kabul, né nel suo successore Kutula, una grande e carismatica figura in grado di condurli. È quindi solo con Gengis Khan che i Mongoli ebbero una vera forma di Impero.



Nato da un capotribù della zona dell'Onon, incominciò la sua scalata al potere sotto il Khan dei Keraiti. Il suo dominio sulle tribù arrivava attraverso il campo di battaglia, per dimostrare non solo la sua superiorità militare, ma anche il suo acume strategico. Nel 1206 poteva contare l'assimilazione sotto il suo dominio di gran parte delle tribù mongole e proprio in quegli anni ricevette la nomina di Gran Khan durante la Kurultaj, ovvero il concilio militare dell'aristocrazia mongola che vedeva la presenza di tutti i Khan delle tribù.



Eletto sovrano universale delle tribù mongole, Gengis divenne Genghiz per dimostrare fin da nome la sua supremazia. Genghiz Khan amministrava il regno in maniera impeccabile, lasciando indipendenza ai Khan nei loro territori ma imponendogli di seguire ogni tipo di ordine avessero ricevuto dalla famiglia imperiale. Il potere di Genghiz Khan derivava direttamente da Tengri, ovvero il Dio della cultura mongola, pertanto la famiglia reale o "Casato della Stirpe Aurea" comandava su tutte le tribù per volere divino riportando le volontà di Tengri.



Se dunque dal punto di vista politico, Genghiz Khan manteneva il polso della situazione anche grazie a un sistema di informatori, sul campo di battaglia invece le decisioni erano prese solo e soltanto da lui. Il suo acume strategico era impareggiabile, le truppe a cavalo erano addestrate per agire nel più totale silenzio soprattutto guidate da un sistema di movimenti e manovre che oggi oseremmo definire quasi geometrico. Tutto il restò lo fece la sua brutalità verso i nemici, che incuteva timore anche ai più coriacei avversari del Gran Khan.

Khubilai Khan Con la morte di Genghiz Khan, si ebbe un periodo (1229-1241) in cui a regnare fu il figlio Ogodei il quale continuò il piano di conquista della Cina impostato dal padre senza però avere la stessa efficacia. In quel periodo infatti l'attenzione era riposta su Batu, il nipote di Genghiz, che con la sua campagna d'Europa dominò incontrastato la scena militare dell'epoca. Nel 1241 però, Ogodei morì lasciando vuoto il posto più alto della piramide gerarchica del popolo mongolo. Venne dunque eletto Guyuk, figura che decise di fermare la conquista europea per perseguire le mire di Genghiz Khan nei confronti della Cina. Guyuk ebbe successo, rovesciando la dinastia Sung e imponendo la prima dinastia non cinese dell'Impero, diventando così di fatto il primo imperatore mongolo-cinese, ovvero il Khubilai Khan.



Le campagne di espansione dell'Impero continuarono, soprattutto con il successo della conquista di Baghdad nel 1258 che decreto la formazione del quarto stato dell'Impero, ovvero il Kahanato di Persia che si aggiunse al Kahanato Chagatai, al Kahanato dell'Orda d'Oro e al Kahanato Cinese. In questo periodo però ci fu anche l'apertura verso il commercio con l'Europa, anche grazie ai sempre maggiori interessamenti verso il mondo orientale di stati quali la Francia o della Repubblica Marinara di Venezia (Marco Polo vi dice nulla?!). Dal 1330 fino alla fine del XIV secolo avvenne poi il costante e sempre maggiore declino dell'impero con la conseguente frammentazione in piccoli Kahanati che finirono per scomparire a mano a mano. L'unico punto esclamativo in questo periodo furono le gesta contro gli Ottomani per mano di Tamerlano, il quale scelse come capitale del suo dominio Samarcanda.