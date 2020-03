DOOM Eternal, un video di gameplay da 15 minuti catturato su PS4

DOOM Eternal è protagonista di un nuovo video di gameplay della durata di 15 minuti, catturato in questo caso su PS4 dalla redazione di PlayStation Access.



Le sequenze mostrano le prime fasi della campagna di DOOM Eternal, che come saprete ci vedrà affrontare le orde infernali all'interno di una nuova ambientazione: il caro vecchio pianeta Terra.



Gli sviluppatori di id Software hanno ulteriormente enfatizzato le meccaniche run & gun che già caratterizzavano il precedente DOOM, aumentando ancora di più la mobilità del protagonista.



In tal senso arrivano in aiuto anche le nuove armi e il rampino che è possibile utilizzare per raggiungere rapidamente le diverse zone dello scenario, oppure afferrare i nemici per diminuire in un attimo le distanze.



DOOM Eternal sarà disponibile a partire dal 20 marzo, nelle versioni PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. L'edizione Nintendo Switch arriverà più avanti.