Ghost of Tsushima ha una data di uscita e un nuovo trailer della storia

Ghost of Tsushima, la nuova esclusiva PS4 da parte di Sucker Punch, ha infine una data di uscita precisa, fissata per il 26 giugno 2020, che arriva insieme a un nuovo trailer sulla storia, riportato qui sopra.



Il nuovo trailer di Ghost of Tsushima introduce la figura del protagonista, l'eroe Jin Sakai. Dopo aver visto qualcosa del mondo che caratterizza l'ambientazione del nuovo gioco PS4, questo nuovo video mostra qualcosa di più sul personaggio principale, spiegando il suo background e le motivazioni che lo spingono ad agire.



Ci sono ovviamente molti altri personaggi, alleati e nemici, con cui Jin si troverà ad avere a che fare e che caratterizzano la storia di Ghost of Tsushima, che si presenta fondato su una struttura narrativa molto importante ed estesa, oltre ad essere essenzialmente un action adventure in terza persona.



Il primo è lo zio di Jin, Shimura, il jito (signore) di Tsushima che è una figura paterna per il protagonista. Ha educato Jin fin da quando era bambino secondo le tradizioni dei samurai, ed è quindi sempre più preoccupato dalle tattiche che Jin comincia ad adottare man mano che abbandona gli insegnamenti dello zio e diventa lo Spettro. Il secondo personaggio importante che oggi vogliamo presentarvi è Khotun Khan. Il Khan è il capo dell'esercito di invasione mongolo ed è un nemico spietato e astuto che usa tutto quello che sa sui samurai per distruggerli. È un avversario brutale e inarrestabile, e Jin fin da subito capisce che non va sottovalutato.



Oltre al nuovo trailer, Sony ha presentato anche le varie edizioni di Ghost of Tsushima. Con il pre-ordine di qualsiasi edizione, si ottiene dei bonus: un avatar di Jin, la mini colonna sonora digitale con una selezione di musiche del gioco e un tema dinamico PS4 di Jin ispirato all'illustrazione della confezione.



Sul PlayStation Store è presente la versione digitale standard, oltre all'edizione digitale deluxe, che include una copia digitale del gioco, oltre a un set di skin Eroe di Tsushima comprendente cavallo, sella, maschera, spada e armatura, tutti extra per Jin. L'edizione digitale deluxe inoltre include due oggetti di gioco: l'amuleto del favore di Hachiman e un punto tecnica, oltre a un tema dinamico PS4 samurai.



Intanto, attendiamo di capire quali siano i programmi di Sony per Ghost of Tsushima su PS5, mentre l'ultimo contatto con il gioco l'avevamo avuto con la nostra Anteprima dai Game Awards 2019.