Fortnite, Distruggi strutture con bombole di propano

In questa rapida guida vi daremo una mano con una delle nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, ovvero Distruggi strutture con bombole di propano. Fa parte del set Prova di Nitroglicerina, e gli sviluppatori di Epic Games l'hanno appena resa disponibile con il rispettivo set.

Le bombole di propano sono un'aggiunta di Fortnite Capitolo 2: taniche rosse che esplodono quando il giocatore le lancia contro qualsiasi cosa. Per completare la sfida Distruggi strutture con bombole di propano del set Prova di Nitroglicerina, non dovrete fare altro che trovare queste taniche e lanciarle contro strutture nemiche: quelle in legno, mattoni e acciaio, ovviamente, non un qualsiasi edificio della mappa di gioco o contro gli scagnozzi.

Un buon video che può aiutarvi è quello qui di seguito riportato. Vi consiglia di recarvi al Pozzo e di raccogliere le bombole di propano nascoste in quella posizione; ma ovviamente la missione può essere completata ovunque, rispettando le condizioni di base.