Creative Assembly, nuova IP in sviluppo? Programmatore da supermassive per guidare il team dell'engine

Pare che Creative Assembly stia sviluppando una nuova proprietà intellettuale, almeno stando all'acquisizione da Supermassive Games del Lead Engine Programmer Alessandro Monopoli e ad alcuni annunci lavorativi, che parlano esplicitamente di una nuova IP sviluppata utilizzando Unreal Engine 4.



Monopoli lavorerà con il team che ha realizzato Alien: Isolation e si occuperà essenzialmente del rendering del gioco, di cui purtroppo sappiamo poco o nulla. Gli annunci lavorativi sul sito di Creative Assembly parlano di uno sparatutto tattico in prima persona, ma non scendono troppo nei dettagli.



Le uniche certezze sono che sarà un gioco servizio, dato che viene richiesta esplicitamente "Experience of delivery of a Game As A Service", e che sarà multipiattaforma. Immaginiamo che, visto che non è stato ancora annunciato, sarà pubblicato su PS5 e Xbox Series X, oltre che su PC. Difficile dire se sarà un gioco cross-gen, ma potrebbe esserlo, nel caso esca entro la fine dell'anno o l'anno prossimo.

Creative Assembly è un prestigioso studio di sviluppo, amatissimo dagli amanti degli strategici per la serie Total War, di cui l'ultimo capitolo è stato Total War: Three Kingdoms, uscito l'anno scorso. A