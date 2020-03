Dopo Final Fantasy 7 Remake, Parasite Eve potrebbe essere il prossimo gioco da rilanciare, per il producer

Final Fantasy 7 Remake terrà impegnato il producer Yoshinori Kitase per un po', ma questo non lo ferma da pensare a possibili progetti futuri, che potrebbero coinvolgere il ritorno di Parasite Eve, in base a quanto emerso in un'intervista giapponese con il wrestler Kenny Omega sul canale YouTube ufficiale di Square Enix.



Non si tratta affatto di un annuncio ufficiale, ma solo di un'idea che a quanto pare si trova da un po' nella mente di Yoshinori Kitase: secondo il director e producer Square Enix, "sarebbe uno spreco" non recuperare Parasite Eve in qualche modo. Non è chiaro in effetti in quale modo Kitase intenda recuperare il noto RPG narrativo dell'epoca PlayStation.



Non è detto che si tratti di un remake sullo stile dell'operazione fatta per Final Fantasy 7, anche se l'idea che emerge è soprattutto quella. "I personaggi sono molto profondi e ricchi, specialmente Aya Brea", ha affermato Kitase, "non so dell'esistenza di piani precisi al momento, ma sarebbe uno spreco non utilizzare quei personaggi".



Parasite Eve è un franchise multimediale, partito dal romanzo omonimo da parte di Hideaki Sena e diventato famoso in particolare con il primo videogioco da parte di Square Enix del 1998, a cui è seguito Parasite Eve 2 l'anno successivo sempre su PlayStation e in seguito The 3rd Birthday nel 2010 su PSP.



Al di là di quale rinnovamento dei diritti sul trademark nel Regno Unito e in Europa avvenuti anche di recente, il futuro di Parasite Eve resta un mistero, dunque il fatto che sia stato menzionato da Kitase è cosa decisamente interessante.



Omega ha peraltro rincarato la dose facendo presente come i giochi horror siano molto popolari al momento, dunque potrebbe essere il turno di far tornare Parasite Eve sulle scene, considerando anche la sua originalità data dall'impianto RPG e lo "stile unico".