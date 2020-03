DOOM Eternal, la colonna sonora ha un coro heavy metal, vediamolo in azione in video

DOOM Eternal ha ovviamente un'anima metallara, com'è giusto che sia vista l'appartenenza alla storica serie, pertanto non stupisce più di tanto che la sua colonna sonora abbia sfruttato anche un ampio coro heavy metal, la cui applicazione si è dimostrata di grande importanza nella creazione dell'accompagnamento sonoro, come dimostra questo nuovo video diario.



Vediamo dunque un video diario incentrato sul dietro le quinte della creazione della colonna sonora di DOOM Eternal. Il leggendario compositore Mick Gordon è tornato per l'occasione ad accompagnare la serie di DOOM con una nuova colonna sonora e questa volta, a quanto pare, non era da solo. Vediamo dunque come se l'è cavata il coro alle prese con il metal e con Gordon in questo video diario.



Ti presentiamo il coro heavy metal di DOOM Eternal: un eclettico gruppo di vocalist heavy metal, provenienti da diverse esperienze e dai background più disparati, con un'unica cosa in comune: la passione per DOOM. Frutto di un'audizione aperta, il coro include nomi del calibro di Tony Campos (Ministry; Static X), Sven De Caluwé (Aborted), Linzey Rae (The Anchor), e tanti altri. Insieme al talentuoso team audio di id Software, Mick ha creato l'accattivante cantico del coro mettendo insieme frammenti di un'antica e misteriosa lingua che rievoca le origini dello Slayer. Il tema si integra perfettamente con la colonna sonora e costituisce anche un richiamo diretto alla trama di DOOM Eternal.



Nel frattempo, abbiamo provato il multiplayer competitivo con il Battlemode del gioco e pubblicato un nuovo video di gameplay in esclusiva per Multiplayer.it. L'uscita di DOOM Eternal è fissata per il 20 marzo su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia.